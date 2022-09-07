Berlin-Chemie отстояла право на признание брендов "Мезим" и "Мезим форте" в РФ общеизвестными

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в среду удовлетворил заявление германской фармацевтической компании Berlin-Chemie AG и признал недействительным отказ Роспатента признать знаки медпрепаратов "Мезим" и "Мезим форте" общеизвестными на территории РФ, свидетельствует информация на сайте суда.

Спорное решение было вынесено 12 декабря 2021 года.

В материалах дела говорится, что Berlin-Chemie просила признать общеизвестными знаки в отношении товаров 5-го (лекарственные средства для человека, а именно средства, способствующие пищеварению) класса МКТУ.

По данным сайта Роспатента, знак "Мезим" (№152521) был зарегистрирован на имя немецкой компании 30 апреля 1997 года по 5-му классу МКТУ. В 2016 году регистрация знака была продлена до 22 февраля 2026 года. Знак "Мезим форте" (№248463) был зарегистрирован на имя Berlin-Chemie 9 июня 2003 года тоже по 5-му классу МКТУ. Охрана продлена до 9 августа 2032 года.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак – это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного бренда, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно – в отличие от стандартного, который регистрируется на 10 лет.

Компания Berlin-Chemie основана в 1890 году, входит в состав Menarini Group.