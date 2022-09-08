Прокуроры попросили суд признать геноцидом блокаду Ленинграда

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга подала в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа, сообщила Генпрокуратура РФ в четверг.

"По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в день 81-й годовщины начала блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их пособниками прокурором г. Санкт-Петербурга в городской суд подано заявление о признании ее военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа", - сообщает надзорное ведомство.

В ходе подготовки иска прокурорами изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

"В период 1941-1944 гг. Ленинград был блокирован немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Население города, объекты городской инфраструктуры, в том числе жизнеобеспечения, подвергались систематическим обстрелам и бомбардировкам, а в целях уничтожения населения созданы условия для возникновения голода. Всего за период блокады Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками истреблены более 1 млн советских граждан", - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе Нюрнбергского процесса, прошедшего в период 1945-1946 годов, "правовая оценка уничтожению жителей Ленинграда путем его блокады, в том числе созданию условий для возникновения в городе голода, не дана".

Заявление подано в Санкт-Петербургский городской суд в "целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц - жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны", сообщили в Генпрокуратуре.