Горсуд Петербурга признал геноцидом блокаду Ленинграда

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд в четверг удовлетворил иск прокуратуры о признании блокады Ленинграда геноцидом народов Советского Союза, передал корреспондент "Интерфакса".

"Установить фактом, имеющим юридическое значение, и признать блокаду Ленинграду оккупационными властями Германии и их пособниками (...) в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года военным преступлением, преступлением против человечности и геноцидом национальных и этических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза", - огласила решение судья Вера Сальникова.

В процессе были установлены и документально подтверждены факты целенаправленного разрушения Ленинграда немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками, истребления мирного населения путем продовольственной изоляции, массированных обстрелов и бомбежек.

Жертвы блокады

При подготовке к иску прокуратура установила, что в период блокады города погибло не менее 1 млн 93 тыс. жителей Ленинграда (более трети населения Ленинграда на начало 1941 года), что значительно больше, чем считалось ранее. Официальная статистика, основанная на информации Ленинградской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, говорит о 649 тыс. погибших.

Блокада имела отсроченное негативное влияние на здоровье выживших горожан. По данным медиков, они умирали раньше сверстников, а последствия голода и дистрофии привели к развитию ряда заболеваний: эндокринной системы, почек, гипертонии и др. Врачи также пришли к выводам, что внуки блокадников в большей степени подвержены хроническим заболеваниям.

"Культурный геноцид"

Фашисты устроили в блокированном городе и "культурный геноцид". Намеренно уничтожались уникальные памятники и архитектурные ансамбли, что повлекло частичное искоренение исторической и культурной самоидентичности народов Советского Союза. Военным трибуналом Ленинградского военного округа установлено, что немецко-фашистские захватчики разрушили, сожгли и ограбили дворцы и парки в Гатчине, Павловке, Пушкине и Петергофе, уничтожили знаменитую систему Петергофских фонтанов. Было похищено свыше 100 тыс. музейных экспонатов и примерно столько же томов ценных книг. Массированным обстрелам подвергся Эрмитаж.

Уцелевшие в блокаду памятники реставрируют до сих пор.

В судебных заседаниях удалось определить, что актуальный размер ущерба, причиненного Ленинграду и его жителям, на сегодняшний день составляет 35,3 трлн рублей по курсу российского рубля на 1 января 2022 года.

В блокаде Ленинграда участвовали представители 11 стран

Благодаря экспертным суждениям и архивным документам в суде было доказано, что в блокаде Ленинграда участвовали представители 11 стран. Помимо немцев, это граждане Финляндии, Бельгии ("Добровольческий легион "Фландрия"), Испании ("Голубая дивизия"), Нидерландов ("Добровольческий легион "Нидерланды") и Норвегии ("Норвежский легион"), а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов.

Иск о признании блокады Ленинграда оккупационными властями Германии и их союзниками геноцидом народов Советского Союза был подан в Санкт-Петербургский городской суд в сентябре прокурором города Виктором Мельником по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Целью надзорного ведомства были "защита национальных интересов РФ, законных прав и интересов неопределенного круга лиц - жителей блокадного Ленинграда, родственников и потомков мирных жителей, погибших на территории города, а также доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны".

В деле 45 томов. По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, это архивные документы, кинохроника, свидетельские показания жителей блокадного Ленинграда, экспертные заключения специалистов, материалы уголовных процессов.

Ранее Следственный комитет в рамках производства по уголовным делам о геноциде в годы Великой Отечественной войны собрал доказательства массового уничтожения немецкими захватчиками и их пособниками мирного населения Ленинграда.

"Очевидно, что блокада Ленинграда не была вызвана военной необходимостью с целью дальнейшей его оккупации. Этот план уничтожения голодом был частью общей разработанной Гитлером и его военачальниками концепции "войны на уничтожение".

О намерении реализовать этот план свидетельствует, в частности, выбор целей для бомбежки Ленинграда. Так, первыми в сентябре 1941 года пострадали продовольственные Бадаевские склады, под постоянными бомбежками находилась "Дорога жизни", по которой в город доставлялось снабжение", - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В 1941-1944 годах фашисты выпустили по городу почти 149 тыс. снарядов. Ленинград бомбили и обстреливали не менее 900 раз.

Ранее Ленинградский областной суд рассматривал аналогичный иск. 10 октября он признал геноцидом преступления фашистов в Ленинградской области.