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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Выросло число онлайн-мошенничеств на тему инвестиций в природные ресурсы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Лаборатория Касперского" зафиксировала резкий всплеск числа мошеннических сайтов с обещаниями дохода от инвестиций в ресурсодобывающие компании.

Так, за июль-август 2022 года компания заблокировала в 5,5 раз больше таких URL-адресов, чем за первые шесть месяцев года суммарно, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского".

Всего с января насчитывается около трех тысяч подозрительных ресурсов.

Как объясняют эксперты, чтобы завлечь потенциальных жертв, злоумышленники используют скам-схему (вид онлайн-мошенничества, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение) с упоминанием названий крупных ресурсодобывающих компаний. На таком сайте пользователю обещают открытие доступа к инвестициям в одно из таких предприятий. Но после нажатия на кнопку "Проконсультироваться" и оплаты якобы комиссии, он не получает взамен ничего.

Часто такие поддельные сайты бывают красочными и подробными, со скриншотами прибыли человека, якобы получившего доход, указывают эксперты "Лаборатории Касперского".

Злоумышленники также используют имена и фотографии известных топ-менеджеров, от лица которых они пишут поддельные обращения с призывом к инвестированию.

При этом, отмечают эксперты, многие подобные ресурсы нацелены на жителей Узбекистана или Таджикистана. "Вероятно, злоумышленники рассчитывают на недостаточную финансовую и цифровую грамотность пользователей этих стран", - указывают в "Лаборатории Касперского".

Лаборатория Касперского
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