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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

РЖД запустят около 300 дополнительных рейсов на юг в "бархатный сезон"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" запускает дополнительные поезда на популярные курорты юга России в сентябре-октябре, сообщила пресс-служба РЖД.

"Интерес к поездкам на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа в сентябре и октябре 2022 года не снижается. Наиболее востребованными направлениями остаются Адлер, Сочи, Анапа, Новороссийск, Лазаревское, Минеральные Воды, Кисловодск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "бархатный сезон" по этим направлениям планируется перевезти свыше 2 млн пассажиров, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года и более чем на 20% превышает показатели 2019 года. Для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки в сообщении с югом России назначено порядка 300 дополнительных рейсов по этим направлениям.

Кроме того, ряду поездов был продлен летний график курсирования, а также увеличена периодичность некоторых сезонных летних и круглогодичных поездов.

В том числе в осенний период будут курсировать следующие сезонные поезда: № 542/541 Москва - Адлер, № 255/256 Москва - Новороссийск, № 481/482 Москва - Новороссийск.

Периодичность отправлений будет увеличена для поездов № 83/84 Москва - Адлер, № 110/109 Москва - Анапа, а также № 125/126 Москва - Новороссийск.

Также до ноября будет продлена работа ряда поездов на востребованных направлениях: Архангельск - Анапа, Печора - Адлер, Санкт-Петербург - Анапа, Киров - Нижний Новгород - Адлер, Самара - Адлер, Пермь/Екатеринбург - Новороссийск, Екатеринбург - Анапа, Тында/Северобайкальск - Анапа.

В настоящее время продолжают действовать ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, введенные с началом военной операции на Украине. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

РЖД
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