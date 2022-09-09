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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минздрав заявил о росте числа клинических исследований лекарств в РФ

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Количество клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных на территории России, увеличивается. Рост в том числе связан с возрастающей активностью отечественных фармацевтических производителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ в пятницу.

"Общее число клинических исследований на территории РФ, включая международные и локальные, сохраняет тенденцию к увеличению. Так, если в 2020 году в нашей стране за первые 8 месяцев проводилось 449 клинических исследований, а в 2021 за аналогичный период - 486, то в настоящее время за этот же период проводится 507 клинических исследований", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост в том числе связан с возрастающей активностью российских фармацевтических производителей. Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии.

В пресс-службе сообщили, что количество клинических исследований отечественных разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой "прорывной терапии", включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и других заболеваний в 2022 году выросло на 17% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

В Минздраве отметили, что министерство прикладывает усилия по созданию благоприятных условий для проведения клинических исследований в России, включая совершенствование правового регулирования.

"В целях обеспечения доступа пациентов к необходимой лекарственной терапии, правительством созданы механизмы ускоренного допуска на рынок лекарственных препаратов, такие как ускоренная регистрация и внесение изменений в регистрационное досье, а также возможность ввоза и обращения препаратов в иностранной упаковке и незарегистрированных в России препаратов, в случае выявления дефицита или риска его возникновения в той или иной группе лекарственных препаратов", - напомнили в пресс-службе.

С 2020 года госрегистрация препаратов для лечения COVID-19 осуществляется Минздравом в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня поступления заявления и документов. Процедура регистрации препаратов в случае выявления риска их дефицита на рынке занимает не более 60 рабочих дней, уточнили в министерстве.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что, согласно исследованию Центра по математическому моделированию в разработке лекарств Сеченовского университета, в ближайшие 10 лет российские пациенты могут не получить около 300 препаратов, разрабатываемых в настоящее время международными фармкомпаниями.

В числе 300 лекарств – ряд препаратов "прорывных терапий", в том числе для борьбы с заболеваниями, которые сейчас считаются неизлечимыми. Отмечается, что это связано с приостановкой глобальными фармкомпаниями клинических исследований своих лекарств в РФ. При этом в материале указывается, что число одобренных Минздравом исследований начало заметно сокращаться во второй половине года.

Минздрав РФ
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