Контактный зоопарк эвакуировали из горящего торгового комплекса в Уфе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Животных из контактного зоопарка, расположенного в одном из павильонов горящего ТЦ "Меркурий" в Уфе, вывели на улицу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике в пятницу.

"Животные находились в секции, не охваченной огнем. Их эвакуировали", - сказал собеседник агентства.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36 мск. Тушение ведется по повышенному, третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров.