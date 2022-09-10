Пожар в ТЦ в Уфе локализован на площади 5,4 тыс. кв. м

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Пожарным удалось локализовать крупное возгорание в торговом комплексе "Меркурий" в Уфе, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.

"В 01:59 Локализация пожара на площади 5,4тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36 по Москве.

Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.