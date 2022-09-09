МЧС полагает, что людей на момент начала пожара в ТЦ в Уфе не было

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Людей в горящем павильоне торгового комплекса "Меркурий" в Уфе на момент начала пожара, по предварительным данным, не было, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов в пятницу вечером.

"По информации охранников и встречающей стороны, людей не обнаружено", - сказал Латыпов.

По его словам, пожар пока не локализован, ведется борьба с огнем. К тушению возгорания привлечено 18 единиц техники, 83 человека.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36 по Москве. Тушение ведется по повышенному, третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров.