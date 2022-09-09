Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

МЧС полагает, что людей на момент начала пожара в ТЦ в Уфе не было

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Людей в горящем павильоне торгового комплекса "Меркурий" в Уфе на момент начала пожара, по предварительным данным, не было, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по Башкирии Марат Латыпов в пятницу вечером.

"По информации охранников и встречающей стороны, людей не обнаружено", - сказал Латыпов.

По его словам, пожар пока не локализован, ведется борьба с огнем. К тушению возгорания привлечено 18 единиц техники, 83 человека.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36 по Москве. Тушение ведется по повышенному, третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. метров.

Уфа ТЦ Меркурий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нападение совершено на сотрудников правоохранительных органов в Курской области

Явка на досрочных выборах главы Тамбовской области стала самой высокой в РФ

Контактный зоопарк эвакуировали из горящего торгового комплекса в Уфе

В реестр иноагентов внесли политолога Соловья и журналистку Латынину

Что произошло за день: пятница, 9 сентября

Путин заявил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн

Путин заявил о готовности России увеличить поставки зерновых до 50 млн тонн

В Москве опровергли сообщения о планах РФ ввести визы для украинцев

В Москве опровергли сообщения о планах РФ ввести визы для украинцев

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов

Блогер Хованский исключен из перечня экстремистов и террористов
Военная операция на Украине

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг Балаклеи под Харьковом

Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН

Медведев счел бесперспективными попытки США изменить полномочия членов Совбеза ООН
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });