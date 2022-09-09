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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В Уфе загорелся торговый центр на площади 1500 кв. м

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Торговый центр "Меркурий" горит в Уфе, пожар охватил 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"По предварительным данным, площадь пожара – 1,5 тыс. "квадратов". Пострадавших, по нашим данным, пока нет", - сказали в МЧС.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники, сообщили в ведомстве.

Уфа
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