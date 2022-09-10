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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В горящем в Уфе ТЦ более 50 нарушений пожарной безопасности были выявлены в феврале

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Более 50 нарушений пожарной безопасности было выявлено во время последней проверки в торговом центре "Меркурий" в Уфе, где в пятницу произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России.

"В феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой на объекте защиты ТРЦ Меркурий, находящемся по ул. Кольцевая в Уфе, проведена внеплановая проверка по пожарной безопасности. По результатам проверки на объекте защиты выявлено 56 нарушений требований пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы, основные нарушения касались требований, предъявляемым к путям эвакуации, автоматической пожарной сигнализации, системам оповещения и управления эвакуацией во время пожара.

Ответственное за пожарную безопасность должностное лицо привлечено к административной ответственности, добавили в пресс-службе.

Информация о пожаре в ТРЦ "Меркурий" по улице Кольцевой в Уфе поступила в 19:36 мск. Тушение ведется по повышенному, третьему рангу пожара. К ликвидации пожара привлечены 78 человек и 28 единиц техники.

Пожар локализован на площади 5,4 тыс. кв. м.

Уфа ТЦ Меркурий
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