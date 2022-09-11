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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Что произошло за день: воскресенье, 11 сентября

Остановка ЗАЭС, удары по ВСУ в Харьковской области, продолжение единого дня голосования в России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС. Электроснабжение Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области осуществляется в штатном режиме. Ситуацию на АЭС обсудили по телефону Путин и Макрон. Между тем начаты консультации о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.

- Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по подразделениям ВСУ в Харьковской области. В военном ведомстве отметили, что армия Украины потеряла за несколько дней на харьковском и николаево-криворожском направлениях более 4 тыс. человек убитыми.

- Третий день голосования по выборам различного уровня проходит в регионах России. МВД не зафиксировало нарушений, которые могли повлиять на итоги выборов. При этом глава ЦИК заявила о сотнях попыток атак на систему онлайн-голосования.

- Глава Минэнерго РФ заявил, что потолок цен на нефть и газ сделает хуже только Западу. Николай Шульгинов отметил, что Россия не позволит "картельного сговора" западных стран против нее.

- Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Эдинбург. Там в понедельник состоится служба с участием короля Карла III и первого министра Шотландии. Между тем стало известно, что Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон королевы.

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