Начаты консультации о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - МАГАТЭ обеспокоено ситуацией вокруг Запорожской АЭС, начаты консультации по поводу создания зоны ядерной безопасности, говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, распространенном в воскресенье.

"Я по-прежнему крайне обеспокоен ситуацией на электростанции, которая остается в опасности до тех пор, пока продолжаются обстрелы", - говорится в его заявлении.

Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам миссии на ЗАЭС. В нем говорилось, в частности, о необходимости "срочно принять промежуточные меры, чтобы избежать ядерного инцидента, который может произойти из-за боевых действий". "Вопрос можно решить, немедленно создав зону безопасности", - указали авторы. МАГАТЭ выразило готовность немедленно начать консультации по срочному созданию такой зоны безопасности.