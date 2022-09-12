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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Новгородский губернатор Никитин победил на выборах руководителя региона

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин ("Единая Россия") набрал 77,03% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней, следует из данных ЦИК РФ.

Ольга Ефимова от КПРФ набрала 10,99% голосов, Алексей Прокопов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость получил 2,56% голосов, кандидат от ЛДПР Алексей Чурсинов - 4,43%, Сергей Шруб от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 2,50% голосов.

Явка избирателей на голосование составила 32,8%.

На предыдущих выборах главы региона Никитин набрал около 68% голосов при явке избирателей около 28%. Его соперники получили от 2 до 16% голосов.

Андрей Никитин Новгородская область
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