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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:22

Действующий глава Новгородской области Никитин лидирует на выборах

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Новгородской области Андрей Никитин лидирует на выборах главы субъекта после обработки 0,37% протоколов с 84,24% голосов, следует из данных ЦИК РФ.

Никитин был выдвинут от партии "Единая Россия".

Как следует из результатов ЦИК РФ, на втором месте - кандидат от КПРФ Ольга Ефимова (8,97%); на третьем - от ЛДПР - Алексей Чурсинов (2,45%); на четвертом - от "Справедливой России - За правду" Сергей Шруб (2,17%) и кандидат от "Партии пенсионеров" Алексей Прокопов (1,36%).

Андрей Никитин занимает должность губернатора Новгородской области с 14 октября 2017 года.

На этот пост претендуют помощник депутата государственной думы Иван Мельников и лидер местных коммунистов Ольга Ефимова, юрист ООО ЮК "Талион", депутат областной думы представитель Партии пенсионеров Алексей Прокопов, председатель комитета областной думы и лидер новгородских либерал-демократов Алексей Чурсинов, служащий аппарата областной думы и депутат думы Великого Новгорода справедливоросс Сергей Шруб.

Новгородская область Андрей Никитин
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