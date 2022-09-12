Арестован подозреваемый в подготовке терактов против крымских и херсонских чиновников

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя отправил в понедельник под арест фигуранта уголовного дела о подготовке терактов против чиновников Херсонской области и Крыма, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

"Суд избрал меру пресечения задержанному - арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее в понедельник ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

В спецслужбе заявили, что контрразведчиками установлен сотрудник СБУ, "руководивший деятельностью завербованных им источников из числа националистов".

"Получены исчерпывающие сведения в отношении проводимых иностранной спецслужбой операций, установлены и задержаны непосредственные исполнители и их пособники, изъяты средства совершения преступлений, а также определены каналы агентурной связи и способы финансирования", - сообщили в ФСБ.