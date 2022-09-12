"Единая Россия" выиграла выборы в парламенты Северной Осетии и Кубани

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, которые отображены на цифровом табло Центризбиркома России, "Единая Россия" получила большинство голосов на выборах в парламенты Северной Осетии и Краснодарского края.

После обработки 100% протоколов в Северной Осетии "Единая Россия" получает 67,8% голосов, на втором месте идет партия "Справедливая Россия - За правду" - 14,27%, на третьем месте КПРФ - 12,35%, менее 3% голосов получили партия "Родина" и ЛДПР.

В Краснодарском крае после обработки 99,79% протоколов "Единая Россия" набирает 70,8% голосов, КПРФ - 10,75%, ЛДПР - 6,63%. Около 5% голосов получили партии "Новые Люди" и "Справедливая Россия - За правду".