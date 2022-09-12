Погиб директор по авиаотрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке погиб директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. О его смерти сообщил сайт корпорации, не раскрывая обстоятельств случившегося.

"12 сентября стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина. Гибель Ивана - невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для корпорации. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

В соцсетях появилась информация о том, что Печорин 10 сентября упал с борта катера у побережья Владивостока, его нашли погибшим.