Госдума открывает осеннюю сессию

Повестка работы будет дополнена после Послания президента

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Госдума во вторник проведет первое пленарное заседание осенней сессии; законотворческая работа будет направлена на улучшение жизни граждан, сохранение и развитие бизнеса, дальнейшую цифровизацию, сказал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Завтра откроет заседание своим выступлением председатель Госдумы Вячеслав Володин, потом выступят руководители фракций" - сказал Жуков журналистам.

Он отметил, что осенняя сессия традиционно будет посвящена рассмотрению проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, внебюджетных фондов и сопутствующих законопроектов.

По словам Жукова, в этот раз работа над бюджетом "будет особенно кропотливой и сложной, так как стоит много задач, в то же время ситуация в экономике сложная, тем не менее в бюджете будут профинансированы все социальные обязательства государства".

Первый вице-спикер обратил внимание, что "особое место в работе Думы над бюджетом и законопроектами будет уделено народным республикам и другим освобожденным территориям".

"В целом, законотворческая работа будет направлена на упрощение и улучшение жизни граждан, сохранение и развитие бизнеса, дальнейшую цифровизацию и автоматизацию процессов. Вместе с правительством продолжим работу по принятию мер для устойчивости нашей экономики и наискорейшего выхода на экономический рост", - сказал Жуков.

Он обратил внимание, что повестка будет дополнена после оглашения Послания президента РФ.

Законопроект во исполнение поручения президента РФ о новом порядке размещения в многоквартирных домах сетей и оборудования электросвязи планируется рассмотреть в первом чтении 14 сентября, сказал Жуков.

В предварительном плане работы на 20 сентября указано рассмотрение проекта закона об эксперименте по осуществлению розничной торговли рецептурным лекарствами дистанционным способом.

По его словам, среди законопроектов, которые также будут рассматриваться в ходе сессии - изменения в Налоговый кодекс, в частности, о совершенствовании порядка подтверждения права на применение нулевой ставки НДС экспортерами и о совершенствовании механизма предоставления налоговых льгот резидентам преференциальных режимов Дальнего Востока в целях повышения конкурентоспособности таких режимов. Кроме того, это поправки в Бюджетный кодекс, в том числе изменения в связи с принятием закона о едином налоговом счете и совершенствованием межбюджетных отношений.

Продолжится работа по реформе института банкротства юридических лиц, приоритетами которой являются: сокращение сроков и издержек проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве, повышение их эффективности и увеличение размера погашения требований кредиторов, сообщил Жуков.

"Результатом вносимых изменений должно стать максимальное сохранение при наличии объективной возможности бизнеса должника, в том числе путем смены собственника, обеспечение устойчивости экономического оборота и недопущение снижения объемов кредитования реального сектора", - пояснил он.

Предстоит работа по совершенствование земельного законодательства, по законопроектам "О гаражных объединениях", "О нематериальном этнокультурном достоянии РФ" и о бесплатном питании работников железнодорожного транспорта.

"Еще одно важное направление работы - это законодательное обеспечение отношений, связанных с выдачей разрешения иностранным военным кораблям и другим государственным судам при проходе через внутренние морские воды в акватории Северного морского пути", - сказал первый зампредседателя Госдумы.

Он отметил, что пока предлагается проводить по два заседания в пленарную неделю - во вторник и среду, оставив четверг как резервный день для заседаний.

Минувшим летом, несмотря на отпуска, депутаты провели дополнительное пленарное заседание, а также два заседания Советы Думы.