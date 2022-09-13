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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Замглавы МИД РФ Моргулов назначен послом России в Китае

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин освободил Игоря Моргулова от должности замминистра иностранных дел РФ.

"Освободить Моргулова Игоря Владимировича от должности заместителя министра иностранных дел РФ в связи с переходом на другую работу", - говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

Другим указом президент России освободил Андрея Денисова от обязанностей посла РФ в Китае и назначил на эту должность Моргулова, который в качестве замминистра курировал азиатское направление.

МИД РФ Владимир Путин Китай Игорь Моргулов
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