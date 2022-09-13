РФ в первую декаду сентября снизила отгрузки пшеницы на экспорт на 28,3%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - РФ в первую декаду сентября отгрузила на экспорт 1,323 млн тонн пшеницы, что на 28,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, экспорт ячменя за этот период сократился на 41%, до 133,5 тыс. тонн, кукурузы - на 67%, до 10 тыс. тонн.

По ее словам, снижение экспорта, в первую очередь, связано с сокращением отгрузок в Турцию. "Они упали на 440 тыс. тонн, или на 72%", - уточнила эксперт, отметив, что это можно объяснить замещением российского зерна украинским в рамках "зерновой сделки".

В то же время наращивает закупки Египет и в целом расширяется география экспорта.

"Крупная партия - более 53 тыс. тонн - отгружена в Джибути, стабилен экспорт в Пакистан, Тунис, Алжир. Причем Алжир замещает французскую пшеницу, закупая российскую. Эта тенденция достаточно активно наблюдается с конца прошлого сезона", - заявила Тюрина.

Нет поставок Центральной и Южной Африке

"Однако пока не меняется ситуация в направлении стран Центральной и Южной Африки, куда нет отгрузок с начала сезона (с 1 июля 2022 года - ИФ). Нет поставок в Мозамбик, хотя год назад туда было отправлено 52 тыс. тонн пшеницы. Год назад 70 тыс. тонн было экспортировано в Нигерию и 40 тыс. тонн - в Конго, в этом году поставок в данные страны пока нет, - сообщила Тюрина. - Это связано с ростом затрат на логистику, с ограниченным предложением судов. Свою роль сыграло и то, что Турция резко повысила плату за проход судов через Босфор".

Всего в первой декаде сентября российское зерно отгружалось в 16 стран против 24 стран год назад, число компаний-экспортеров сократилось до 19 с 64.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, эксперт отметила, что преимущество российской пшеницы по сравнению с европейской сохраняется, дисконт составляет $35 за тонну. Тонна российской пшеницы (4 класс, FOB Новороссийск) стоит $310, французской - $345.

Как считает Тюрина, повышению конкурентоспособности российской пшеницы способствовало прежде всего снижение экспортной пошлины. "Цены у производителей по регионам разные. На юге это порядка 12 тыс. рублей за тонну пшеницы 4 класса, в регионах Поволжья и ряде областей центра - 9-9,5 тыс. рублей. Разброс достаточно серьезный", - сказала она.