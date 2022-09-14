Дума согласилась разрешить федеральным госучреждениям открывать счета в банках

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 155690-8, по которому в 2022 году федеральные государственные учреждения смогут открывать счета в Банке России и кредитных организациях с разрешения Минфина.

Правительство внесло в парламент эти поправки в Бюджетный кодекс 30 июня.

"Установить, что в 2022 году федеральные государственные учреждения вправе открывать счета в Центральном банке РФ и кредитных организациях в соответствии с разрешением министерства финансов РФ", - говорится в документе.

По действующему законодательству, лицевые счета как федеральным, так и региональным и муниципальным государственным учреждениям открываются и ведутся в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах регионов или финансовых органах муниципальных образований.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие нужно для более оперативного осуществления операций с поступающими им в соответствии с законодательством средствами при реализации их ключевых функций.

Кроме того, поправки уточняют нормативы зачисления налоговых штрафов и пеней в бюджет.

В соответствии с действующим Бюджетным кодексом штрафы и пени, которые исчисляются исходя из сумм налоговых ставок и страховых взносов, зачисляются в бюджет в соответствии с нормативом, который установлен по каждому налогу. Если налог региональный, то штрафы и пени по нему идут в регионы. Суммы иных штрафов идут в федеральный бюджет по нормативу 100%.

Внесенный законопроект определяет, что суммы штрафов зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 34%, в бюджет региона - 61%, в бюджеты государственных внебюджетных фондов - 5%. Суммы пеней направляются в федеральный бюджет по нормативу 42%, в бюджет региона - также 42%, в фонды - 16%. Суммы процентов по налогам и страховым взносам отчисляются в федеральный бюджет по нормативу 44%, в бюджет региона - 28%, во внебюджетные фонды - 28%. Данная норма, в случае принятия закона, вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно пояснительной записке, такое изменение необходимо ввиду того, что с 1 января 2023 года вводится институт единого налогового счета. Суммы пеней, штрафов, процентов будут определяться суммарно по налогоплательщику без выделения отдельных видов налогов и без учета местонахождения объекта налогообложения.

"Указанные значения нормативов определены по итогам анализа фактических поступлений пеней, штрафов, процентов по налогам и сборам (включая страховые взносы) в разрезе субъектов РФ за последние годы и направлены на то, чтобы исключить возможные выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджетов государственных внебюджетных фондов", - говорится в пояснительной записке к документу.