Союзплодоимпорт предлагали сделать единым оператором параллельного импорта алкоголя

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Росалкогольрегулирование предлагало сделать ФКП "Союзплодоимпорт" единым оператором параллельного импорта алкоголя в РФ в случае, если такие поставки разрешат. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Минфина в правительство.

"Союзплодоимпорт" (является правообладателем торговых марок на популярные российские водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya) имеет богатый опыт использования товарных знаков, а государственное участие исключило бы возможность злоупотреблений при параллельном импорте алкоголя, указывало Росалкогольрегулирование.

При этом ведомство считает, что перечень товаров, параллельный импорт которых в РФ разрешен, мог бы, прежде всего, включать продукцию, отсутствие которой на российском рынке носит "критический характер" и которая не может быть оперативно заменена отечественными производителями. В то же время данные мониторинга алкогольного рынка говорят о стабильной ситуации, практически во всех сегментах рынка наблюдается рост как производства и оборота алкогольной продукции, так и поступлений акцизов в бюджет, что может быть связано, в том числе, с сокращением импорта алкоголя.

В Росалкоголе воздержались от комментариев.

Предложение АКОРТ о легализации параллельного импорта алкоголя

С предложением разрешить параллельный импорт алкоголя выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту" и др.). Минфин, который отвечает за госрегулирование алкогольного рынка, не поддержал предложение АКОРТ (Росалкогольрегулирование - подведомственная Минфину служба).

Между тем, по словам источника, Минпромторг выразил готовность дополнить перечень товаров, параллельный импорт которых разрешен, конкретными видами алкогольной продукции, учитывая "неизбежность дефицита алкогольной продукции отдельных международных брендов" на внутреннем рынке. В то же время ведомство указало, что при рассмотрении возможности включения в перечень алкогольной продукции учитывается позиция Минфина как заинтересованного федерального органа исполнительной власти.

Минсельхоз не возражал против включения алкоголя в перечень, а ФТС была готова принять участие в работе по подготовке проекта соответствующего нормативного правового акта.

По данным, которые приводила АКОРТ, в категории виски на долю ушедших и приостановивших работу в РФ компаний приходилось 66% рынка, в категории рома - 63%, в категории коньяка - 82%, в категории шампанского (произведенного во французском регионе Шампань) - 100%.

В числе таких компаний-производителей виски – Diageo (бренды Bells, Johnnie Walker, White Horse, The Singleton, Black & White, Bulleit, Talisker, Lagavulin и др.) с долей 17% на этом рынке, Bacardi (William Lawsons, Dewar's, Aberfeldy, Craigellachie) – 15% рынка, Pernod Ricard (Ballantine's, Jameson, Chivas Regal, Glenlivet) – 13% рынка, Jim Beam and Edrington (Jim Beam, Teacher's, Auchentoshan, Maker's Mark, Famous Grouse, The Macallan, Highland Park) – 12% рынка, William Grants and Sons (Grants, Clan MacGregor, Tullamore Dew, Glenfiddich) – 5% рынка, Brown Forman (Jack Daniel's, Woodford Reserve и др.) – 4% рынка.

В сегменте рома на долю Bacardi (Bacardi) приходилось 39% рынка, Diageo (Captain Morgan, Zacapa, Shark Tooth, Pampero) – 17%, Pernod Ricard (Havana Club, Lamb's) – 4%, Edrington (Brugal) - 2%, Beam Suntory (Ronrico) – 1% рынка.

В категории коньяка крупнейшими игроками были Beam Suntory (Courvoisier) - 31% рынка, LVMH (Hennessy) – 26%, Remy Cointreau (Remy Martin) – 13%, Pernod Ricard (Martell) – 10%, Bacardi (Baron Otard) – 2%.

В категории шампанского доля LVMH (Moet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart, Don Peregnon) составляла 36%, Louis Roederer (Louis Roederer) – 10%, Baron-Fuente (Baron-Fuente) – 6%, EPI (Piper Heidsieck) – 5%.

Российские производители алкогольной продукции не имеют объективной возможности заместить ассортимент иностранных компаний, указывал Минпромторг.

Как сообщалось, письмо с просьбой разрешить параллельный импорт алкоголя в РФ вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

Григоренко поручил ведомствам рассмотреть обращение и выработать согласованную позицию.

Позиция Минфина

Предложение АКОРТ о легализации параллельного импорта алкоголя нецелесообразно, посчитал Минфин: сложность дифференциации контрафактной и оригинальной алкогольной продукции, ввозимой на территорию РФ без разрешения правообладателя, существенно увеличит риски поставок контрафакта.

Кроме того, против включения алкогольной продукции в перечень товаров для параллельного импорта выступили ассоциация "Комитет производителей алкогольной продукции" и Ассоциация производителей пива, указал Минфин.

Так, Ассоциация производителей пива (АПП, объединяет AB InBev Efes, "Балтику" и Heineken) полагает, что разрешение параллельного импорта пивоваренной продукции (например, брендов Carlsberg, Grimbergen, Budweiser, Guinness и др.) может привести к сокращению производства в РФ, а также к росту нелегального рынка: недобросовестные производители смогут продавать свои товары под видом международных брендов. Кроме того, пивоваренная продукция требует определенных условий транспортировки и хранения, а легализация параллельного импорта приведет к ослаблению контроля качества, указывала АПП.