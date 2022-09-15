В кабмине РФ посоветовали европейским политикам в газовых вопросах "думать о людях"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает на разумную позицию ЕС по газовым вопросам не только в преддверии зимы, политики должны в первую очередь думать о людях, а не о том, как вмешиваться в рыночные процессы, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Мы всегда ожидаем разумной позиции", - сказал Новак журналистам "на полях" саммита ШОС, отвечая на вопрос, можно ли ожидать от Европы разумной позиции в преддверии зимы.

Он добавил: "Политики, которые сейчас находятся во власти в ЕС, должны в первую очередь думать о людях, которые живут в Европе, а не о том, как вмешиваться в рыночные процессы".

Вместе с тем он подчеркнул, что переговоры, которые ведутся с партнерами, показывают заинтересованность в продолжении сотрудничества и его развитии.

"Мы считаем, что энергетика должна не зависеть от политики и, соответственно, реализовывать должны проекты", - сказал вице-премьер, заметив, что с ростом населения на Земле потребление энергии будет расти.

И добавил: "Обеспечивать эту потребность необходимо. Россия в этом заинтересована".

Страна, заметил он, обладает не только нефтью, газом и углем. Практически на всех переговорах, состоявшихся к данному моменту в Самарканде "на полях" ШОС, сказал он, обсуждалось сотрудничество в атомной энергетике.