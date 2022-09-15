Дума доработала проект о сельскохозяйственных и кредитных кооперативах

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку после почти четырехлетнего перерыва подготовил к основному, второму, чтению законопроект, который уточняет работу в РФ сельскохозяйственных кооперативов - объединений фермеров и товаропроизводителей, а также работу кредитных кооперативов.

Поправки в закон "О сельскохозяйственной кооперации" были внесены в парламент еще в 2018 г. и с тех пор проходили согласование. Профильным комитетом был назначен комитет по финансовому рынку, а соисполнителем – комитет по аграрным вопросам.

Сельхозкооператив – организация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителями или ведущими личные подсобные хозяйства гражданами на основе объединения имущественных паевых взносов. По данным Росстата, на конец 2021 г. в РФ работало 1 127 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Среди произведенной продукции наибольший удельный вес занимает производство молока, мяса птицы и КРС, растительного масла.

Согласно подготовленному законопроекту общее собрание членов сельскохозяйственного кооператива будет разрешено проводить в заочной форме. При этом только в очной форме можно будет принимать устав кооператива в новой редакции, принимать решения о реорганизации и ликвидации, избрания органов управления кооперативом, отчуждения земли и основных средств производства.

Вносятся поправки и в статью, регулирующую деятельность кредитных кооперативов.

Сейчас кредитный кооператив не вправе выдавать и привлекать займы от лиц, которые не входят в состав кредитного кооператива. Вводится исключение для кооперативов последующего уровня, членом которого является кредитный кооператив.

Кроме того, уточняется, что для обеспечения финансовой устойчивости и защиты интересов своих членов кредитный кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и обществах взаимного страхования. Кредитный кооператив также вправе страховать риск своей ответственности за нарушение договоров займа, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива. Упрощается статус получения СРО в сфере финансового рынка для кредитных потребительских кооперативов.

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 20 сентября.