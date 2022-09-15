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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

"Газпром" изучит возможность увеличения мощности завода СПГ на КС "Портовая" в 2,3 раза

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" рассмотрит возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции "Портовая" с 1,5 млн т в год до 3,5 млн т, говорится в сообщении компании.

Соответствующую работу компания проведет совместно с "РусХимАльянсом" и "Газпромом Линде инжиниринг". Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках Петербургского международного газового форума (ПМГФ).

"Будет изучена возможность строительства дополнительной технологической линии мощностью до 2 млн тонн СПГ в год с использованием отечественных технологий и оборудования", - говорится в сообщении.

Завод СПГ производительностью 1,5 млн тонн в год строится на северо-восточном побережье Финского залива, в 60 км от Выборга. Продукция предприятия будет направлена для резервного газоснабжения Калининградской области, а также пополнения СПГ-портфеля "Газпрома". Комплекс включает две линии сжижения, хранение СПГ происходит в наземном резервуаре (42 тыс. куб. м) и плавучем хранилище на морском отгрузочном терминале (135 тыс. куб. м), будет возможность отгрузки СПГ на суда-газовозы и суда-бункеровщики, а также на автотранспорт.

Кроме того, "Газпром" и его структуры заключили в рамках ПМГФ-2022 еще ряд соглашений. Так, холдинг подписал документ о сотрудничестве с правительством Псковской области и "Акрон холдингом" в сфере обеспечения модернизации существующих и выпуске обновленных сварочных комплексов, используемых при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов.

"Газпром космические системы", "НПФ "Микран" (Томск) и "Газпром трансгаз Томск" заключили соглашение о долгосрочном взаимодействии по вопросу разработки и производства стационарных и мобильных станций спутниковой связи, а также оборудования связи для оснащения космических аппаратов в интересах "Газпрома". Отмечается, что испытания образцов продукции пройдут на объектах "Газпрома" в восточных регионах РФ.

Также новый оператор проекта "Сахалин-2" - "Сахалинская Энергия" (50,00000001378317% уставного капитала контролирует ООО "Газпром Сахалин холдинг" - ИФ) - заключил соглашение о сотрудничестве с "РЭП Холдингом". Документ предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере эксплуатации, капитальных ремонтов и технического перевооружения газоперекачивающего оборудования на объектах проекта.

Газпром СПГ Ленинградская область
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