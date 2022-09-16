В Минздраве сообщили о сохранении международного сотрудничества в пластической хирургии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В России нет проблем во взаимодействии с зарубежными партнерами в области пластической хирургии из-за геополитической обстановки; сотрудничество с ними продолжается, сообщила главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России и столичного департамента здравоохранения Наталья Мантурова.

"Мы, конечно, вместе. В нашей специальности, в нашем поле деятельности, многоплановом, междисциплинарном, на мероприятиях, как правило, присутствуют представители практически всех смежных дисциплин медицины, и мы продолжаем с ними взаимодействовать как в России, так и за рубежом", - сказала Мантурова на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о том, продолжается ли международное сотрудничество в области пластической хирургии.

По ее словам, было подписано большое количество меморандумов с ассоциациями и зарубежными обществами по пластической реконструктивной и эстетической хирургии.

"Мы не ощущаем ни холода, ни сдержанных дружеских эмоций по отношению к нам. Наши специалисты продолжают выезжать на международные конгрессы, получают свои заслуженные аплодисменты и им выражают свое признание представители всех стран Азии, Востока, Европы и Америки", - отметила Мантурова.

"У нас нет проблем в продолжении взаимодействия (…). Я даже не воспроизведу полный список стран, которые присылают приглашения на свои мероприятия", - добавила специалист.