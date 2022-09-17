Четыре человека погибли в ДТП в Башкирии, врезавшись в электроопору

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Автомобильная авария в Салаватском районе Башкирии унесла жизни четырех человек, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике в субботу.

"По имеющимся данным, водитель, управляя ВАЗ-2112, по одной из версий не справился с управлением и допустил наезд на электроопору. В результате ДТП мужчина и его три пассажира - женщины - от полученных травм скончались", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около двух часов ночи (около полуночи по московскому времени) на 49 км автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит.

Причины и обстоятельства дорожного происшествия в настоящее время устанавливаются.