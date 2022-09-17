Титов продолжит исполнять обязанности бизнес-омбудсмена до назначения нового

Борис Титов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Борис Титов продолжит исполнять обязанности уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей до назначения нового бизнес-омбудсмена, сообщила журналистам в субботу руководитель пресс-службы аппарата уполномоченного Оксана Беляева.

"Борис Титов продолжит исполнять функции уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и курировать работу аппарата до момента официального назначения нового бизнес-омбудсмена", - сказала она.

Накануне Титов подтвердил прекращение своих полномочий, уточнив, что не сможет претендовать на третий срок.

Согласно закону, занимать должность бизнес-омбудсмена возможно только два срока подряд.