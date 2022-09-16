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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Борис Титов подтвердил уход с поста бизнес-омбудсмена

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов подтвердил прекращение своих полномочий, уточнив, что не сможет претендовать на третий срок.

"Полномочия закончились. Сегодня эстафету должны подхватить другие. Кто следующий омбудсмен? Ответ на этот вопрос - абсолютная прерогатива президента", - сказал Титов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Как пояснили агентству в пресс-службе омбудсмена, полномочия закончились еще в июне, однако до назначения нового уполномоченного Титов координирует работу аппарата. Согласно закону, занимать должность бизнес-омбудсмена возможно только два срока подряд.

В настоящее время обсуждается большое число кандидатур, однако, по мнению Титова, новый уполномоченный должен быть из числа предпринимателей.

"Часть кандидатур по разным причинам не подошла, часть сами отказывались, но работа продолжается. Лично я считаю, что омбудсмен обязательно должен иметь предпринимательский опыт. Что называется, на своей шкуре ощутить все проблемы, все риски заниматься бизнесом в нашей стране. А если у него есть опыт работы на государство, знание, не понаслышке, что такое бюрократия - то это вообще идеальный кандидат. Конечно, решать будет президент, но я бы все-таки советовал ему назначить предпринимателя", - сказал Титов.

Борис Титов
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