МИД РФ сообщил о возобновлении приема заявлений на выдачу загранпаспорта на 10 лет

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - МИД России возобновил процесс оформления загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет, сообщили во вторник в российском дипведомстве.

"С 20 сентября этого года в системе МИД России, в том числе во всех дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах, возобновлен прием заявлений о выдаче паспортов сроком действия 10 лет, содержащих электронный носитель информации", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В МИД РФ отметили, что "технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены".

"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", - сообщили на Смоленской площади.

В конце августа в МИД РФ сообщили о временном прекращении приема заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя.