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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Совфед в среду рассмотрит закон о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон с поправками в УК РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен, сообщил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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"Завтра", - сказал Клишас, отвечая на вопрос "Интерфакса", когда верхняя палата парламента рассмотрит данный закон.

По его словам, комитет будет рекомендовать Совету Федерации одобрить документ.

Законопроект с поправками в УК РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен был принят Госдумой во вторник.

Поправками в Уголовный кодекс РФ вводится ряд новых статей, в частности, "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

Совет Федерации
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