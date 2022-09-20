Совфед в среду рассмотрит закон о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит закон с поправками в УК РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен, сообщил глава Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Завтра", - сказал Клишас, отвечая на вопрос "Интерфакса", когда верхняя палата парламента рассмотрит данный закон.

По его словам, комитет будет рекомендовать Совету Федерации одобрить документ.

Законопроект с поправками в УК РФ о наказании за дезертирство, мародерство и сдачу в плен был принят Госдумой во вторник.

Поправками в Уголовный кодекс РФ вводится ряд новых статей, в частности, "Добровольная сдача в плен" (статья 352.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.