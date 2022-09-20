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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Дума приняла законопроект, наделяющий президента полномочиями проводить учения за границей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий президента РФ полномочиями по проведению учений Вооруженных сил и парадов за границей.

"Проектом федерального закона... предусматривается наделить президента РФ полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств, в том числе определении условий участия в таких мероприятиях, проводимых за пределами территории РФ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также президент сможет определять условия участия вооруженных сил иностранных государств с использованием вооружения, военной техники, боеприпасов и другого военного имущества в военных учениях, соревнованиях (состязаниях, конкурсах, играх) и парадах, проводимых на территории РФ.

Законопроект 186149-8 был внесен в Госдуму правительством РФ.

Госдума
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