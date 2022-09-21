Песков заявил, что глава дипломатии ЕС не пользуется авторитетом в Москве

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не пользуется в Кремле должным авторитетом в связи с ранее сделанными им непозволительными заявлениями.

"Господин Боррель, к сожалению, не пользуется у нас, не имеет у нас должного авторитета как глава европейской дипломатии в связи с его совершенно непозволительными заявлениями, которые имели место быть. И поэтому мы соответствующим образом относимся ко всем его заявлениям отныне", - сказал Песков журналистам

Так он ответил на вопрос о том, ознакомлены ли в Кремле и как могут оценить заявление главы европейской дипломатии Борреля, который поддержал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине.

Также Песков заявил, что "в целом европейским дипломатам, конечно, мы хотели бы порекомендовать обратить внимание, начиная с 2014 года, на преступления украинского режима, которые могут стать и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы".

"На этот счет господин Боррель никогда ничего не говорил, и судьба убитых гражданских людей и детей никогда господина Борреля не интересовала", - заключил пресс-секретарь президента.