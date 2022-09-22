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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

ФАС ожидает продления на 2023г упрощённого согласования сделок по активам до 2 млрд руб.

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ ожидает, что ряд действующих до конца 2022 года мер по смягчению регулирования, включая возможность совершать в уведомительном порядке сделки с активами стоимостью до 2 млрд руб., будут продлены на 2023 год.

"Действительно, увеличена стоимость активов, при которой можно в уведомительном порядке приобретать - это 2 млрд рублей. Я думаю, что эта мера, так же, как и некоторые меры, будет продляться на следующий год", - сказал глава ФАС Максим Шаскольский, выступая на Антимонопольном форуме 2022.

Летом этого года правительство РФ ввело уведомительный порядок (отсутствие согласования) на 2022 г. для сделок с акциями, долями коммерческих организаций, суммарная стоимость активов которых (и их группы лиц) составляет от 800 млн руб. до 2 млрд руб. Ранее согласование требовалось, если суммарная стоимость активов превысила 800 млн руб.

Также уведомительный порядок на 2022 год действует для сделок с акциями и долями финансовых организаций, вне зависимости от размера их активов.

ФАС
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