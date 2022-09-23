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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Украинский журналист Цимбалюк и главред Newsader Кушнарь признаны иноагентами

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции РФ включило в реестр физических лиц-иностранных агентов четырех человек, в том числе украинского журналиста Романа Цимбалюка и главного редактора сайта Newsader Александра Кушнаря.

Перечень физлиц-иноагентов на сайте ведомства обновился вечером в пятницу.

Новыми фигурантами реестра стали украинский журналист Роман Цимбалюк, главный редактор сайта Newsader Александр Кушнарь, блогер Дмитрий Иванов ("Камикадзе") и глава движения "Альянса врачей" (признано в РФ НКО-иноагентом) Даниил Кен.

По данным министерства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование из Украины.

Роман Цимбалюк Александр Кушнарь Дмитрий Иванов Даниил Кен
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