Правительство продлило упрощенную регистрацию медизделий до 2025 года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правительство продлило до 2025 года упрощенную процедуру регистрации наиболее востребованных медицинских изделий, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент поручил обеспечить в нашей стране наличие достаточного количества медицинских изделий. Для выполнения задачи весной мы ввели упрощенную процедуру регистрации наиболее востребованных из них. Продлеваем такой порядок до начала 2025 года", - сказал он.

По его словам, срок регистрации не должен превышать 22 рабочих дня. Для получения удостоверения на различные расходные материалы, устройства для исследований и проведение процедур потребуется не более пяти рабочих дней, добавил премьер. Это позволит быстрее выводить медицинские изделия на рынок.