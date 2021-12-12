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В РФ продлили до 2025 года упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении в России упрощенного порядка ввоза и регистрации медицинских изделий, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба правительства, упрощенная процедура позволяет получить все необходимые документы для ввоза и использования медизделий в максимально короткие сроки. "Такой порядок был принят из-за коронавируса и должен был действовать до 1 января 2022 года. Теперь он продлевается еще на три года", - отметили в кабмине.

Также до 1 января 2025 года продлевается действие уже выданных временных регистрационных удостоверений и разрешений на использование медицинских изделий.

Как отметил Мишустин, это позволит не допустить нехватки различных расходных материалов и тест-систем, средств индивидуальной защиты, аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он сказал на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое состоялось 7 декабря.

Ранее упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения больных с коронавирусом был продлен до 1 января 2023 года, что позволит не допустить перебоев с поставками препаратов.

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