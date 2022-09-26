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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:17

Путин и Лукашенко заявили, что Запад должен уважать Россию и Белоруссию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия готовы к взаимодействию с Западом, но при условии уважительного отношения с его стороны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Сочи с главой российского государства Владимиром Путиным. Их заявления прозвучали в эфире "России 24".

"У нас и с импортозамещением нормально получается, и на своих самолетах будем летать, и военных, и гражданских, и на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет", - охарактеризовал Лукашенко ситуацию в связи с западными санкциями.

Будущее Запада вместе с нами, считает он.

"Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения", - отметил президент Белоруссии.

"И с уважением к нам относиться", - добавил Путин.

"А без этого мы с ними вообще разговаривать не будем. Унижения никто терпеть не будет", - сказал Лукашенко.

"Мы определились и идем этим курсом. Кто хочет с нами в мире жить и уважать - мы открыты, вы тоже. Но унижения никто не потерпит, у русских людей никогда этого не было. И ни один русский человек не позволит ни одному президенту, в том числе и президенту Путину, не следовать этой линии", - заявил Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Запад
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