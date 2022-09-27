Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Поправки об освобождении мобилизованных граждан и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ внесены в Госдуму, заявил вице-спикер Думы Сергей Неверов.

"Внесли с коллегами по фракции "Единая Россия" Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым поправки об освобождении от пени за просроченные платежи по ЖКХ мобилизованных граждан и членов их семей", - написал в своем телеграмм-канале Неверов.

Он отметил, что данная норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ направило в Apple Inc запрос о причинах удаления приложений VK из AppStore

Минцифры РФ опубликовало перечень специальностей для освобождения от частичной мобилизации

Нападения в школах и вузах

Число погибших при стрельбе в ижевской школе выросло до 17 человек

Устроивший стрельбу в школе Ижевска до этого дважды совершал агрессивные действия

Нападения в школах и вузах

При стрельбе в школе Ижевска погибли три учительницы

Что произошло за день: понедельник, 26 сентября

Прием заявлений айтишников для освобождения от мобилизации начнут во вторник на Госуслугах

Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Эдвард Сноуден получил российское гражданство

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Великобритания ввела санкции из-за проведения референдумов на Украине

Абитуриенты смогут подавать документы сразу только на пять специальностей

Абитуриенты смогут подавать документы сразу только на пять специальностей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });