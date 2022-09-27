Мобилизованных и их семьи предложили освободить от пеней за просрочки платежей по ЖКХ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Поправки об освобождении мобилизованных граждан и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ внесены в Госдуму, заявил вице-спикер Думы Сергей Неверов.

"Внесли с коллегами по фракции "Единая Россия" Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым поправки об освобождении от пени за просроченные платежи по ЖКХ мобилизованных граждан и членов их семей", - написал в своем телеграмм-канале Неверов.

Он отметил, что данная норма будет включена в законопроект, облегчающий возврат средств людям старшего поколения, имеющим право на компенсацию взносов за капремонт.