Мурашко назвал сердечно-сосудистые заболевания причиной более 40% случаев смерти

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Более 40% в структуре смертности населения России составляют сердечно-сосудистые заболевания, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во вторник в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева.

По его словам, в структуре общей заболеваемости взрослых около 20% - это болезни сердечно-сосудистой системы.

Также министр отметил, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году сократилась на 5,8 лет за счет смертности от болезней системы кровообращения.