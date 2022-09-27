Патриарх Кирилл призвал к духовной мобилизации

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя заявил о важности духовной мобилизации, которая, по его убеждению, в конечном итоге приведет в том числе к примирению России и Украины.

"Мы дожили с вами до судьбоносного времени, а в судьбоносное время следует обновить нашу веру, обострить наше сознание и нашу память, на многое посмотреть иначе, на что мы еще вчера смотрели без всякого внимания особого, особой заботы. И вот тогда эта наша духовная мобилизация, к которой я сейчас всех призываю, поможет и мобилизации всех сил нашего отечества и одновременно она, несомненно, поможет в конце концов полному примирению России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви", - сказал он.

Он призвал молиться о прекращении междоусобной брани, делать все для того, чтобы восстановились братские отношения "двух частей единой Руси", а также о том, "чтобы господь избавил - особенно нашу молодежь - от того, чтобы жизнь их пресеклась в этой междоусобной брани".

"Многие восстают на Русь, и у многих голова закружилась в желании погубить Русь, ее самобытность, ее независимость, ее свободу. И потому мы должны сегодня особенно укрепить себя в вере, наполнить наши храмы, молиться за власти и за воинство, за своих родных и близких, молиться за церковь православную, которая в этих тяжелейших условиях сохраняет духовное единство Святой Руси", - сказал предстоятель РПЦ.

Он пожелал, чтобы "общими усилиями, без того, чтобы идти по пути опасных компромиссов, могущих навредить единой Руси, мы все одновременно шли по пути примирения и восстановления того духовного единства, которое и сформировано было в недрах единой Русской православной церкви".