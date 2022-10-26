Кремль исключил скорую реакцию на предложение патриарха изменить стратегию нацбезопасности

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Предложение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла внести изменения в стратегию нацбезопасности подлежит в первую очередь обсуждению и только потом можно будет формулировать по нему позицию, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Посылы патриарха всегда носят очень глубинный характер. Они не могут быть предметом для сиюминутной реакции, - сказал он на брифинге. - Они подлежат очень глубокому обсуждению перед тем, как будет сформулирована позиция".

25 октября предстоятель РПЦ на заседании XXIV Всемирного русского народного собора предложил включить в стратегию национальной безопасности понятия веры, любви к отечеству и жертвенности.