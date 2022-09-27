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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Москве сформирован новый состав Общественной наблюдательной комиссии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - В новый состав столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) вошли сорок правозащитников, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

"Новый состав членов Общественной наблюдательной комиссии по Москве сформирован Советом Общественной палаты, в него вошли 40 правозащитников", - сказал Мельников.

По его словам, выборы в новый состав ОНК Москвы проходили с июля по сентябрь.

"Среди членов комиссии в шестой созыв вошли Георгий Волков, Алексей Мельников, Николай Зуев, а также Ольга Дружинина и Богдан Эберт - все они были и в предыдущем созыве московской ОНК", - сказал представитель комиссии.

"Особо хочу отметить, что в предыдущем составе нам удалось запустить Telegram-бота для обращений от родственников граждан, находящихся в местах принудительного содержания, а также "горячую линию" ОНК. Уверен, что проекты продолжат свою работу и дальше", - сказал Мельников.

Он добавил, что на первом заседании нового состава комиссии предстоит избрать председателя, его заместителей и ответственного секретаря ОНК.

ОНК Москва
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