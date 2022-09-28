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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Минобрнауки предложило менять состав участников международных исследований

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Минобрнауки предложило разрешить российским научным организациям и вузам менять состав участников совместных с международными институтами исследований в случае отказа от них иностранных партнеров. В ведомстве надеются, что это позволит продолжить реализацию проектов, сохранив их финансирование.

Министерство подготовило проект соответствующего постановления правительства, он выложен на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующим правилам процедура корректировки состава участников совместных исследований не предусмотрена.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, российские организации столкнулись "с массовым отказом иностранных организаций от участия в совместных исследованиях, проводимых в рамках соглашений о предоставлении грантов в форме субсидий (...) заключенных до 24 февраля 2022 года".

Участие иностранцев является одним из ключевых условий предоставления грантов. Их отказ от сотрудничества приводит к необходимости расторжения уже заключенных соглашений, "вследствие чего ставится под угрозу процесс получения новых знаний и неэффективно расходуются бюджетные средства из-за незавершенности исследований", говорится в пояснительной записке к проекту.

Минобрнауки
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