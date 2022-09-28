Госпрограммы АПК в 2023-2025 годах могут получить 410,7 млрд рублей за счет пошлин

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Поддержка госпрограмм, действующих в агропромышленном комплексе, за счет экспортных пошлин на зерно в 2023-2025 годах может составить 410,7 млрд рублей, следует из проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Документ размещен в базе данных Госдумы.

В частности, в 2023 году бюджетные ассигнования предусмотрены в размере до 179 589 736,6 тысячи рублей, в 2024 году - до 128 565 384,7 тысячи рублей, в 2025 году - до 102 524 387,7 тысячи рублей.

Речь идет о финансировании мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса, госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации".

Как сообщалось в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов", в 2023 году бюджет может получить от экспортных пошлин на зерно 219,992 млрд рублей, в 2024 году - 169,7 млрд рублей, в 2024 году - 138,6 млрд рублей. Эти показатели рассчитаны исходя из того, что экспорт зерновых культур, облагаемых пошлиной, в 2023 году составит 39,2 млн тонн, в 2024 году - 41,1 млн тонн, в 2024 году - 42,6 млн тонн.

В России экспортные пошлины действуют для пшеницы, ячменя и кукурузы.