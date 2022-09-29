Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что получил повестку в военный комиссариат.

В повестке, фотографию которой Валуев опубликовал в телеграм-канале, уточняется, что он вызван "для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета". Воинское звание Валуева - рядовой.

"Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет - пойду", - написал депутат.

В повестке указано, что Валуев должен был явиться в военкомат 15 сентября. Валуев подчеркнул: "В военкомате буду после пленарных недель".