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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат

Валуев сообщил, что получил повестку в военкомат
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что получил повестку в военный комиссариат.

В повестке, фотографию которой Валуев опубликовал в телеграм-канале, уточняется, что он вызван "для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета". Воинское звание Валуева - рядовой.

"Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовет - пойду", - написал депутат.

В повестке указано, что Валуев должен был явиться в военкомат 15 сентября. Валуев подчеркнул: "В военкомате буду после пленарных недель".

бокс Госдума Николай Валуев мобилизация военный комиссариат
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