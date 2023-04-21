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Депутат Госдумы Валуев избран председателем набсовета "Турпомощи"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый замглавы комитета Госдумы по туризму Николай Валуев избран председателем наблюдательного совета ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", сообщает ассоциация.

"В современных условиях глобальной турбулентности для обеспечения защиты интересов наших граждан - туристов, а также создания необходимых условий для выполнения своих обязательств турбизнесом, необходимо совершенствовать существующие механизмы обеспечения безопасности туристов", - сказал Валуев во вступительном слове на заседании набсовета.

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В заседании приняли участие представители ведущих туроператорских компаний, МИД РФ, Российского союза туриндустрии.

Также Валуев пригласил членов набсовета принять участие в работе по совершенствованию законодательства в сфере туризма в качестве экспертов.

Валуев возглавляет в Госдуме рабочую группу по разработке нового базового закона "О туризме и туристической деятельности в РФ".

Турпомощь Николай Валуев
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