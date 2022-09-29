Медорганизациям первичного звена пообещали доплаты за лучшую результативность

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, с 2023 года будут получать дополнительные деньги за лучшую результативность работы, сообщила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгения Котова.

Она напомнила, что в 2022 году была внедрена оценка результативности работы таких организаций, которые финансируются по подушевому нормативу, и ее апробировали в регионах.

"В регионах она уже апробирована. На эти цели, начиная со следующего года, запланированы дополнительные средства. Поэтому организации, которые достигнут лучших результатов, получат дополнительные деньги. Нам кажется, что это будет очень хороший стимул", - сказала Котова.

По ее словам, на сегодняшний день переформатирование работы первичного звена здравоохранения предполагает не просто увеличение его пропускной способности и объемов, а результативности этой работы. "Этот посыл подкреплен новыми подходами к финансированию медицинской помощи, которая оказывается в первичном звене", - отметила директор департамента.

Котова также сообщила, что в рамках проекта программы государственных гарантий, которая разработана на 2023-2025 годы, закреплены новеллы, которые выведены из подушевого норматива. Они позволят увеличить и клиническую, и экономическую результативность профилактических программ. При этом, по ее словам, критерии результативности будут автоматически рассчитываться на основе сведений об оказанной медпомощи в первичном звене. Эти сведения находятся в территориальных фондах обязательного медицинского страхования. "Поэтому ни врачи, ни главные врачи поликлиник не будут сами заниматься расчетом этих показателей", - добавила Котова.

Среди 28 критериев результативности первичной медико-санитарной помощи шесть критериев посвящены повышению качества работы с болезнями системы кровообращения. Эти показатели результатов максимально привязаны к сокращению преждевременной смертности населения, сообщила директор департамента.