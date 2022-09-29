Минтруд РФ разработал программу добровольного соцстрахования для самозанятых

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал и до конца 2022 года внесет в Госдуму поправки, позволяющие самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

"Модель добровольного социального страхования для самозанятых, разработанная Минтрудом, была представлена на проходящей в Сочи VII Всероссийской неделе охраны труда (...) Необходимые поправки в федеральное законодательство планируется до конца года внести на рассмотрение в Государственную думу", - говорится в сообщении Минтруда РФ.

Размер ежемесячного страхового взноса планируется рассчитывать из базового страхуемого дохода, который в 2023 году составит 32 484 рубля. При этом ежемесячный взнос будет составлять 1247 рублей, добавили в министерстве.

"Размер выплаты по больничному в предлагаемой модели страхования будет варьироваться в зависимости от страхового стажа самозанятого и периода уплаты им взносов. При этом в стаже самозанятого будет учитываться и тот период, который был отработан по трудовому договору в прошлом", - приводит пресс-служба слова замглавы Минтруда Андрея Пудова.

Предполагается, что в первый год при выплате взносов от шести до двенадцати месяцев и трудовом стаже более восьми лет по больничному будет выплачиваться 100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7, то есть 22,7 тыс. руб. в месяц.

"При стаже от пяти до восьми лет - 80% с выплатой 18,1 тыс. рублей. При стаже до пяти лет - 60% - выплата составит 13,6 тыс. руб. После уплаты взносов в течение полного года суммы вырастут до 32,4 тыс. руб., 25,9 тыс. руб. и 19,4 тыс. руб. соответственно", - говорится в сообщении.

Размер взносов будет снижаться, если самозанятый долго не пользуется страховыми выплатами: "после 18 месяцев без страховых случаев к размеру взносов будет применен понижающий коэффициент 0,9, а после 24 месяцев - 0,7".

При этом страховые выплаты будут предусмотрены в случаях заболевания, травмы, аборта или процедуры экстракорпорального оплодотворения, при уходе за больным членом семьи, включая ребенка, протезировании, лечении в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения, карантине застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Самозанятые смогут подключиться к программе через приложение "Мой налог", в том числе с использованием функции автоплатежа, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.